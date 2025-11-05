Работник в Тихвине получил 1,3 млн рублей за производственную травму

Тихвинская городская прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда в размере 1,3 млн рублей за несчастный случай на производстве.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, проверка была проведена по обращению 45-летнего жителя Тихвина. Установлено, что 13 апреля 2023 года в цехе ООО «Спецстроймаш» произошел несчастный случай, в результате которого работник получил тяжкий вред здоровью.

В ходе использования пневматической шлифовальной машинки шлифовальный диск разлетелся на части, и один из осколков попал работнику в голову. Причиной происшествия стала неудовлетворительная организация производства работ, включая отсутствие контроля со стороны руководителей за ходом выполнения работ и исправностью используемого оборудования. Работодатель зафиксировал данный факт и составил соответствующий акт.

Тихвинская городская прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Решением Тихвинского городского суда исковые требования были полностью удовлетворены. В пользу пострадавшего работника взыскана компенсация в размере 1,3 млн рублей.