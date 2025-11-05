Певец Shaman лидирует в рейтинге российских исполнителей третий год

Певец Shaman третий год подряд возглавил рейтинг лучших российских исполнителей.

По результатам опроса ВЦИОМ, заслуженный артист России Ярослав Дронов занял первое место в народном рейтинге, набрав 28% голосов респондентов. Второе место занял Олег Газманов с результатом 16%, третье — Сергей Лазарев с 11%. Также в числе лидеров оказались Григорий Лепс, Николай Басков и Филипп Киркоров, каждый из которых получил по 6% голосов участников опроса.

Опрос проводился 24 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Полина Гагарина признана лучшей исполнительницей года четвертый раз подряд, ее поддержали 17% опрошенных. Второе место заняла Валерия с 11%, третье — Лариса Долина с 8%. Погрешность исследования не превышает 2,5% при вероятности 95%, что обеспечивает репрезентативность полученных данных.