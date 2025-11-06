Депутаты Ленобласти утвердили новый состав правительства

Законодательное собрание Ленинградской области утвердило новый состав регионального правительства.

На внеочередном заседании ЗакСа седьмого созыва утвержден новый состав регионального правительства. В работе парламентской сессии принял участие губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что обновленный состав правительства должен работать в условиях современных вызовов и экономической турбулентности. Основными задачами команды станут реализация национальных проектов, выполнение региональных программ, а также решение вопросов народосбережения и повышения качества жизни населения. При формировании кадрового состава учитывались профессиональные качества, работоспособность и неформальный подход кандидатов к выполнению обязанностей.

Среди ключевых назначений — Александр Кялин, занявший должность вице-губернатора по социальной политике. Экономический блок перешел под руководство Егора Мищерякова, а топливно-энергетический комплекс будет курировать Денис Седов.

Часть прежней команды, включая Романа Маркова, Олега Малащенко, Владимира Цоя и Евгения Барановского, сохранила свои должности в новом составе правительства.