Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с маршруткой на севере Москвы

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с маршруткой ГАЗель на Ленинградском шоссе.
Сотрудники прокуратуры проконтролируют ход расследования дорожно-транспортного происшествия на севере Москвы. Инцидент произошел утром на Ленинградском шоссе. Маршрутная «Газель» частного перевозчика столкнулось с автобусом, который стоял на остановке.
В результате аварии есть пострадавшие с телесными повреждениями. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает Москва.ру.
Прокуратура намерена установить все обстоятельства и причины дорожного происшествия, а также проконтролировать ход расследования.