Голливудские продюсеры теряют интерес к проектам Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись трудностями в Голливуде после изменения условий контракта с Netflix. Инсайдеры отмечают проблемные аспекты делового стиля Меган Маркл.

Сассекские столкнулись с изменениями в условиях сотрудничества с платформой Netflix. Вместо полноценного эксклюзивного соглашения пара подписала договор о первом просмотре. Документ предоставляет стриминговому сервису право первоочередного, но не обязательного рассмотрения их проектов. Данное изменение последовало после снижения рейтингов второго сезона шоу «С любовью, Меган».

Инсайдеры из индустрии развлечений скептически относятся к профессиональным перспективам пары в Голливуде. Источники The Mirror сообщают, что в деловых кругах Лос-Анджелеса интерес к сотрудничеству с герцогом и герцогиней Сассекскими практически исчерпан. Некоторые осведомленные лица характеризуют деловой стиль Меган Маркл как излишне самоуверенный и отмечают ее пренебрежительное отношение к партнерам.

Параллельно с этим герцогиня возобновляет актерскую деятельность после восьмилетнего перерыва. Меган Маркл получила эпизодическую роль в комедийном проекте Amazon MGM Studios «Близкие друзья», где появится в качестве камео. Участие в фильме рассматривается как пробное возвращение к актерской профессии после завершения работы в сериале «Форс-мажоры» в 2017 году.

Представители пары воздерживаются от комментариев относительно текущих профессиональных проектов и их перспектив в Голливуде.