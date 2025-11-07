Депутат Тарбаев перечислил страны с безвизовым режимом для России

Граждане России могут посещать без визы десятки государств по всему миру.

Председатель Комитета Государственной думы России по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что в настоящее время российские граждане сохраняют возможность безвизовых поездок во множество стран. По словам парламентария, наиболее доступными направлениями называются государства Азии и Северной Америки.

В европейском регионе без виз россияне могут посещать Албанию, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Молдавию, Сербию и Черногорию. Азиатское направление включает Азербайджан, Армению, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезию, Израиль, Иорданию, Иран, Катар, Киргизию, Лаос, Ливан, Макао, Малайзию, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан и Филиппины.

В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что россияне могут безвизово посещать все пограничные азиатские государства, кроме Японии. Также доступны для посещения все страны Южной Америки за исключением Суринама. В Северной Америке безвизовый режим действует для всех стран, кроме Гренады, Канады и США.

На африканском континенте без виз доступны Ботсвана, Замбия, Египет, Кабо-Верде, Кения, Маврикий, Малави, Марокко, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские острова, Тунис и ЮАР. В Океании можно посетить Вануату, Маршалловы острова, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Федеративные Штаты Микронезии и Фиджи.

Отметим, что ранее стало известно о сокращении сроков действия шенгенских мультивиз для российских граждан. В настоящее время они выдаются преимущественно на период до шести месяцев или одного года.