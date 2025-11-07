Прокуратура обратила внимание на разлив нефтепродуктов в Фонтанке

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки.

Загрязнение было зафиксировано на участке между Обуховским и Старо-Калинкиным мостами. В рамках прокурорской проверки специалисты установят обстоятельства произошедшего инцидента, включая причины загрязнения акватории.

Одновременно с этим аварийные службы проводят мероприятия, направленные на локализацию последствий разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Проверка охватывает вопросы соблюдения требований природоохранного законодательства, а также выполнения правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.