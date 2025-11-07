За месяц средняя цена новых машин в Ленобласти снизилась на 3,5%

Рынок новых автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показывает признаки стабилизации после сентябрьского роста цен.

Согласно данным аналитической службы «Авто.ру», в октябре средняя стоимость машины снизилась на 3,5%, достигнув показателя 3,27 миллиона рублей.

Снижение цен затронуло различные сегменты автомобильного рынка. При этом автомобили китайских брендов в среднем подешевели на 17 тысяч рублей. Самое большое падение цен показали гибридная модель Voyah Free с уменьшением цены на 8,3%, Tank 700 со снижением на 5,3% и Hongqi HS5 с падением на 2,6%.

В противовес общей динамике, сегмент отечественных автомобилей показал рост средней цены на 3%, которая превысила 1,7 миллиона рублей, сообщает allnw.ru.

Аналитики связывают это увеличение с ростом на 50% количества объявлений о продажах новой марки Tenet. Часть экспертов ждут, что данная тенденция роста цен в сегменте российских машин сохранится до конца 2025 года.