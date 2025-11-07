Пятница, 7 ноября 2025
Итоги цифровизации транспорта подвели на форуме в Петербурге

Даниил Александров
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

На форуме «ИТ-Диалог 2025» в Санкт-Петербурге подвели итоги обсуждения цифровизации транспортной системы региона. Эксперты определили создание интегрированной пассажирской экосистемы в качестве ключевого приоритета развития.

Мероприятие было организовано при участии Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, объединило отраслевых специалистов и представителей органов власти. В центре дискуссии находилось определение основных приоритетов цифровизации, среди которых выделены внедрение беспилотных технологий и переход на инновационные методы оплаты, включая биометрические системы.

Заместитель директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Александр Семенов представил план модернизации системы оплаты проезда в Санкт-Петербурге. По его словам, город поэтапно переходит от традиционных транспортных карт к виртуальным билетам, а в перспективе внедрит биометрическую оплату и расчеты по геолокации. Семенов подчеркнул важность создания универсальной системы, которая предоставит пассажирам возможность выбирать наиболее удобный способ оплаты.

Кроме того, заместитель начальника Петербургского метрополитена Вадим Арсеньев сообщил о пилотных проектах по использованию технологий распознавания лица для прохода через турникеты. Эти решения направлены не только на ускорение процедуры оплаты, но и на повышение уровня безопасности, а также на совершенствование методов анализа пассажиропотока. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

По итогам встречи участники договорились о создании единой пассажирской системы, в которой бесшовная оплата, актуальные данные и автоматизированная логистика будут работать как единое целое. Эти решения станут основой для дальнейшего развития транспортной отрасли в регионе.

