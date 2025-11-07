Синоптики сообщают об аномальном теплом ноябре для Петербурга

Метеорологи сообщают о сохранении аномально теплой погоды в Санкт-Петербурге в ноябре. Температурный режим превысит климатическую норму на 1-2 градуса, при этом ожидается увеличение количества осадков.

По данным прогностического центра «Метео», октябрь в Санкт-Петербурге выдался аномально засушливым — количество осадков составило лишь 41% от месячной нормы. В то же время в средней полосе России, включая Москву, осадки превысили обычные показатели, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Специалисты объясняют эту погодную аномалию особенностями атмосферной циркуляции. Основные пути циклонов в октябре проходили южнее Петербурга, что и обусловило неравномерное распределение осадков по регионам.

По словам синоптиков, в ноябре на территории Петербурга сохранится температура, характерная для середины октября: днем воздух будет прогреваться до +7…+9 градусов. Количество осадков увеличится из-за активной циклонической деятельности в Северной Атлантике, в том числе под влиянием бывшего тропического урагана Мелисса.

Метеорологи считают маловероятным повторение сценариев холодных ноябрей 2022-2023 годов или аномально холодного ноября 2016 года. Таким образом, тенденция к превышению среднемесячных температурных норм наблюдается уже второй год подряд.