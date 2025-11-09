Кассационный суд вернется к делу о квартире Ларисы Долиной

Кассационный суд в конце ноября рассмотрит жалобу Полины Лурье, связанную с квартирой, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал недействительной сделку купли-продажи квартиры, а Мосгорсуд подтвердил это решение. Суды прекратили право собственности Лурье и восстановили его за Долиной.

Певица Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошеннических действий при оформлении документов. По делу проходят несколько фигурантов, включая Андрея Основу и Артура Каменецкого, которые были задержаны в рамках расследования. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Рассмотрение жалобы в кассационной инстанции может стать важным этапом в этом имущественном споре. Решение суда способно повлиять не только на судьбу конкретной квартиры, но и на практику рассмотрения аналогичных дел в будущем.