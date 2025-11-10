Синоптик Колесов сообщил о постепенном прекращении дождей в Петербурге

Холодный атмосферный фронт постепенно покидает территорию Санкт-Петербурга. В ближайшие два дня в городе ожидается преимущественно сухая погода.

По информации начальника Гидрометцентра Северной столицы Александра Колесова, холодный атмосферный фронт медленно проходит через территорию города, при этом интенсивность осадков уже снижается. Так похолодание произошло в ночь на понедельник, а на данный момент температура составляет от +2 до +3 градусов.

В своем Telegram-канале метеоролог сообщил, что днем 10 ноября днем температурные показатели в Санкт-Петербурге немного повысятся, но не превысят +5 градусов.

На данный момент в северных районах города сохраняется облачность, добавил синоптик. Однако в Сосново было зафиксировано -1,3 градуса, а на севере Карельского перешейка температура опустилась почти до -3 градусов.

Колесов сообщил, что следующий атмосферный фронт приблизится к территории Санкт-Петербурга вместе с циклоном 13 ноября.