Женщина погибла под колесами поезда на станции Лисий Нос

Электропоезд сбил женщину на железнодорожной станции Лисий Нос. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
На 32-м километре перегона электропоезд сообщением «Санкт-Петербург-Белоостров» совершил наезд на 61-летнюю местную жительницу. Женщина переходила пути в неположенном месте при приближении состава.
Машинист применял звуковые сигналы и экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. В результате женщина получила смертельные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
На данный момент специалисты изучают обстоятельства произошедшего инцидента.