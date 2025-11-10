Дебютный трейлер «Кремлевского волшебника» появился в Сети

В Сети появился дебютный трейлер кинокартины «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Владимира Путина. Премьерный показ фильма запланирован на январь 2026 года.

В картине роль президента Российской Федерации Владимира Путина исполнит актер Джуд Лоу. Сюжетная линия фильма развивается в хронологических рамках 1990-х годов в России. Американский актер Пол Дано воплотил на экране образ вымышленного политического консультанта Вадима Баранова. Этот персонаж становится советником будущего главы государства, а его прототипом послужил российский политический деятель Владислав Сурков.

Отметим, что Мировая премьера фильма состоялась в программе Венецианского кинофестиваля в августе текущего года. Широкий прокат кинокартины в международном формате запланирован на 21 января 2026 года. Проект представляет собой художественную интерпретацию исторических событий переходного периода в российской политической системе.