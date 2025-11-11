В Петербурге задержали шесть участников группы ночных дрифтеров

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли деятельность группы дрифтеров, устраивавших ночные заезды на улицах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Правоохранители выявили участников организованных ночных гонок в Петербурге и Ленобласти. Поводом для проверки стали видеоролики, которые правоохранители нашли в Интернете. На записях видно, как молодые люди устраивают дрифт-заезды.

Анализ записей с камер видеонаблюдения позволил установить маршрут перемещения нарушителей. Первоначально заезды проводились в районе Выборгского шоссе и проспекта Энгельса, после чего гонщики переместились во Всеволожский район. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности всех причастных к организации опасных гонок.

Полицейским удалось задержать шесть человек в возрасте от 21 до 25 лет, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Организатором мероприятий оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики. В ходе проведения заездов один из участников перевозил оператора в багажнике автомобиля для съемки.

При осмотре транспортных средств полицейские нашли признаки изменения номеров. Изъятые автомобили будут направлены на экспертизу и размещены на штрафстоянке.

При подтверждении факта подделки идентификационных номеров владельцам грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дополнительно правоохранители установили превышение допустимых нормативов уровня шума всеми транспортными средствами участников заездов.