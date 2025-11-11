Водный транспорт перевез свыше 5,2 млн пассажиров за сезон навигации

В Санкт-Петербурге подвели итоги навигационного сезона 2025 года. За данный период водный транспорт перевез свыше 5,2 миллиона пассажиров.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Северной столицы Дмитрий Ваньчков в ходе пресс-конференции сообщил, что пассажиропоток сохранил показатели 2024 года.

По его словам. количество судов для перевозок увеличилось на 13%, при этом в эксплуатацию ввели восемь новых единиц флота. Маршрутная сеть расширилась до 51 направления, что на 20% превышает показатели 2024 года. Впервые было организовано движение по реке Карповка, где десять новых маршрутов обслужили девять тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

Количество городских причалов возросло до 143. На причалах Комтранса было зафиксировано 48,6 тысячи швартовок, что демонстрирует рост на 10% в годовом исчислении.

В следующей навигации предполагается организация новых причалов в районе Дворцовой площади, а также в Ломоносове и Кронштадте, и запуск межрегионального маршрута, связывающего Ленинградскую область с Речным вокзалом. Для повышения безопасности ведомство разработает систему автоматической видеофиксации нарушений с искусственным интеллектом.

Также представители ведомства ожидают утверждение новых Правил пользования маломерными судами, которые ужесточат меры безопасности на водных пространствах.