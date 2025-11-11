Работу сайта Мариинского театра прервал неизвестный сбой

Сайт Мариинского театра стал недоступен для посетителей вечером 11 ноября.

Вечером в понедельник петербуржцы не могут зайти на официальный сайт Мариинского театра. На площадке пользователей встречает сообщение о проведении технических работ.

В настоящий момент представители театра не уточняют точную причину возникшего сбоя и приносят извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что ранее стало известно передаче Мариинскому театру трех дополнительных помещений общей площадью более 530 квадратных метров, расположенных на набережной Крюкова канала. На новых площадках планируется проведение концертов и культурных мероприятий.

Кроме того, в культурном учреждении утвердили цену за билеты на «Щелкунчика» в декабре. Самый дешевый билет обойдется зрителю минимум в 6,2 тысячи рублей.