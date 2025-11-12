Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик утешал мать в скорой

В Красногорске произошел инцидент с взрывом, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Как сообщает 360.ru, мальчик обнаружил на улице Пионерской подозрительный предмет, который оказался взрывным устройством.

Ребенок поднял с земли пачку денег, обернутую вокруг болта с красной ленточкой, после чего произошел взрыв. Пострадавший самостоятельно добежал до своего тренера, преодолев около 150 метров, и попросил о помощи.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и связались с матерью мальчика. По словам очевидцев, медики прибыли через шесть-восемь минут после вызова.

В машине скорой помощи ребенок утешал свою мать и интересовался, поедут ли они к бабушке. Стоит отметить, что пострадавшего доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля для оказания медицинской помощи.