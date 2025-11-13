Петербуржцу утвердили обвинение по делу о незаконной рубке деревьев

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной рубке деревьев.

Обвинение предъявлено 65-летнему местному жителю по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния.

По данным пресс-службы Прокуратуры Санкт-Петербурга, преступление было совершено в конце апреля 2025 года. Подсудимый действовал умышленно и без наличия специального разрешительного документа.

Целью незаконных действий стало обустройство дополнительного проезда к частному домовладению. В результате было вырублено девять деревьев различных пород.

Среди уничтоженных насаждений находились береза, ольха, пять осин и две черемухи. Уголовное дело уже направлено в судебную инстанцию для дальнейшего рассмотрения.

Материалы переданы в Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга. Судье предстоит вынести решение по существу данного уголовного дела.