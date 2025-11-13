Циклон QUIRIN не вызовет наводнения в Петербурге

Санкт-Петербургу не угрожает наводнение из-за дождливого циклона QUIRIN.

Как сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС, комплекс защитных сооружений полностью готов к работе. Оперативный персонал находится на рабочих местах и контролирует ситуацию.

В настоящее время над северо-западным регионом господствует обширный циклон. Он сопровождается интенсивными осадками, но не представляет опасности для города.

По прогнозам специалистов, уровень воды в устье Невы поднимется не более чем на один метр. Этот показатель существенно ниже критического порога, при котором возникает риск затопления.

Ожидается, что в течение следующих 72 часов ситуация останется под контролем. Комплекс защитных сооружений способен обеспечить надежную защиту города.

Ранее специалисты МЧС предупреждали жителей Северной столицы о штормовом ветре. Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов также прогнозировал сильные дожди в течение дня.