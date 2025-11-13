В Ленобласти исчерпан лимит премий за добычу волков на 2025 год

В Ленинградской области завершилась выплата премий охотникам за добычу волков в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Комитета по животному миру Ленинградской области, лимит в 200 вознаграждений полностью исчерпан. Наибольшее количество хищников было добыто в Лодейнопольском районе региона.

Лужский и Подпорожский районы заняли второе место по эффективности работы охотников. Программа стимулирования реализуется согласно постановлению правительства области.

Меры направлены на контроль популяции волков и снижение рисков для сельского хозяйства. Это также обеспечивает безопасность местных жителей в населенных пунктах.

С первого января 2026 года стартует новый цикл выплат премий охотникам. В следующем году также будет предусмотрено 200 вознаграждений за добычу хищников.

Программа демонстрирует эффективность в регулировании численности волков. Она пользуется популярностью среди профессиональных охотников региона.