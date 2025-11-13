Прокуратура проверила условия проживания 99-летнего ветерана в Волхове

Прокуратура Волхова проверила условия проживания 99-летнего ветерана Великой Отечественной.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, сегодня, 13 ноября, исполняющий обязанности городского прокурора Илья Безводинский посетил место жительства пенсионера. Он осмотрел жилое помещение и побеседовал с ветераном и его семьей.

В ходе визита были уточнены все обстоятельства произошедшей аварии. Прокурор согласовал с управляющей компанией порядок и сроки проведения ремонтных работ. Затопленное помещение будет отремонтировано в установленные сроки.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. Дается оценка причинам аварии и действиям ответственных лиц.

По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ход выполнения ремонтных работ будет находиться на постоянном контроле.

Все работы будут контролироваться до их полного завершения. Прокуратура обеспечит соблюдение прав ветерана на достойные жилищные условия.