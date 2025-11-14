Домашний арест не помешал блогеру Лерчек забеременеть в четвертый раз

Блогер Валерия Чекалина, находящаяся под домашним арестом по уголовному делу о незаконных валютных операциях, ждет рождения четвертого ребенка.

У блогера Валерии Чекалиной, также известной как Лерчек, подтверждена четвертая беременность. Медицинская справка о беременности приобщена к материалам следствия, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Валерия Чекалина продолжает находиться под домашним арестом в ожидании судебного решения. Гагаринский суд Москвы в ближайшее время должен назначить дату рассмотрения уголовного дела в отношении блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Летом 2024 года супруги расторгли брак после 12 лет совместной жизни, имея троих общих детей.

Сторона обвинения утверждает, что Чекалины совместно с партнером Романом Вишняком осуществляли перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия с сентября 2021 по февраль 2022 года было переведено свыше 251,6 миллиона рублей.