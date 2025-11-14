Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой рейса из Петербурга в Египет

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с рейсом Санкт-Петербург — Шарм-эль-Шейх, вылет которого был задержан. Надзорное ведомство проверяет соблюдение прав пассажиров.

По предварительной информации, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. Так, вылет рейса с номером 902 от авиакомпании Air Cairo был запланирован на шесть утра 14 ноября.

Всех 155 пассажиров своевременно уведомили о задержке рейса. Также всем нуждающимся были предоставлены гостиничные номера. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ведомство продолжает мониторинг ситуации, уделяя особое внимание соблюдению прав пассажиров и своевременному предоставлению услуг в соответствии с требованиями авиационного законодательства.