Около 1,7 тысячи единиц техники выйдут на улицы Петербурга для зимней уборки

Власти Санкт-Петербурга провели оперативное совещание по подготовке к зимнему сезону. Дорожными предприятиями города подготовлено 1684 единицы уборочной техники для работы в период снегопадов.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин провел рабочее совещание с заместителями глав районных администраций, представителями подведомственных комитетов и Центра контроля. На встрече стороны обсудили вопросы организации зимней уборки города в условиях ожидаемых погодных изменений.

По словам начальника Гидрометцентра Северной столицы Александра Колесова, в ближайшие дни Санкт-Петербург ожидают температурные колебания и осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью столбики термометров могут опускаться до отметки -3 градуса.

Администрациям районов поручено усилить контроль за уборкой выпавших осадков, уделив особое внимание подходам к социальным учреждениям и контейнерным площадкам. Об этом сообщил Разумишкин в своем Telegram-канале.

Для вывоза снега с автомобильных дорог предусмотрена работа 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов, которые полностью готовы к работе.

Для безопасности дорожного движения и удобства пешеходов проезжие части и тротуары заранее обработали противогололедными материалами. В работах было задействовано 563 единицы специализированной техники и 323 сотрудников.