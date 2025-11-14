В Ленобласти реконструируют 31 стадион по соглашению с РФС

Ленинградская область и Российский футбольный союз заключили соглашение о развитии футбола в регионе. Документ предусматривает реконструкцию спортивных объектов и системную работу с молодежью в течение пяти лет.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о развитии футбола в регионе. Церемония подписания состоялась во время матча сборной России, сообщает ivbg.ru

Соглашение предусматривает реконструкцию 31 стадиона, сертификацию гатчинского стадиона «Спартак» для проведения всероссийских соревнований и строительство крытого манежа для детских команд. Также планируется развивать футбол в школах и организовать ежегодное повышение квалификации тренеров в академии РФС.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов акцентировал внимание на важности подписанного соглашения для развития спорта и социальной сферы региона. Он отметил, что футбол пользуется большой популярностью в области, где работают многочисленные секции и регулярно проводятся турниры различного уровня.

Отметим, что совместная работа региона с Российским футбольным союзом ведется с 2021 года и уже позволила расширить возможности для детских занятий футболом. Модернизация спортивной инфраструктуры даст возможность привлечь к регулярным занятиям футболом больше жителей региона.