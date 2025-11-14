Пятница, 14 ноября 2025
$81.29 €94.19 ¥11.37
1.7 C
Санкт-Петербург
Город

В Петербурге стартовала программу ранней диагностики диабета первого типа

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге запустили программу по раннему выявлению предрасположенности к диабету первого типа.

Главный диабетолог городского Комитета по здравоохранению Северной столицы Анна Лискер в беседе с «Петербургским дневником» сообщила о внедрении программы, направленной на обнаружение доклинических стадий аутоиммунной патологии. Особое внимание врачи уделят лицам с отягощенной наследственностью, имеющим близких родственников с диагностированным диабетом первого типа. Таким пациентам доступно бесплатное исследование крови на наличие специфических антител, даже при отсутствии клинических симптомов заболевания.

Выявление двух или более типов диабетических антител свидетельствует о высокой вероятности развития заболевания в течение последующих пяти лет. Своевременная диагностика позволяет подготовиться к возможному началу болезни, пройти необходимое обучение и медицинское сопровождение.

Отметим, в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 243 тысяч пациентов с диабетом. На диспансерном наблюдении состоят около 210,1 тысячи человек. Среди них 15 тысяч взрослых и 2,6 тысячи детей страдают диабетом первого типа, тогда как 195 тысяч человек имеют диабет второго типа.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

«Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла Всероссийская лизинговая конференция «Лизинг зовёт! 2025», которая собрала на одной площадке представителей ведущих лизинговых компаний, профильных ассоциаций, деловых объединений и органов государственной власти. В повестке – уже привычные для отрасли, но при этом не теряющие остроты темы: импортозамещение и работа с поставками, цифровизация лизинговых процессов, совершенствование государственных мер поддержки, повышение требований к прозрачности, а также наиболее уязвимый для рынка блок – подготовка и удержание квалифицированных кадров.Для российского лизингового сектора 2025 год проходит под знаком перестройки операционных моделей. После нескольких лет адаптации к меняющейся структуре поставок и к ограниченному доступу к отдельным видам техники и оборудования компании выходят на этап, когда рост уже нельзя обеспечивать только экстенсивно за счет региональной экспансии или...
Читать далее
Общество

ЖК «Юнтолово» признали лучшей новостройкой комфорт-класса

Жилой комплекс «Юнтолово» был назван лучшим в сегменте комфорт-класса по итогам трех кварталов 2025 года. Это следует из результатов исследования, проведенного Единым ресурсом застройщиков. Реализуемый компанией «Главстрой Санкт-Петербург» проект также вошел в число десяти наиболее значимых новостроек города в общем зачете.Формирование профессионального рейтинга осуществляется на основе комплексного анализа более ста показателей. Эксперты учитывают уровень качества жизни в жилом комплексе и принципы работы девелопера. Важными оценочными факторами являются степень благоустройства прилегающих территорий, развитость транспортной доступности, наличие социальных и коммерческих объектов, а также деловая репутация компании-застройщика и ее успехи в профессиональной премии «ТОП ЖК».Признание «Юнтолово» получило не только от экспертов, но и от будущих жителей. По результатам открытого интернет-голосования на портале «Я Покупаю», проходившего с августа по октябрь 2025 года, жилой...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто дети полиция суд кража Россия петербург пожар метро мигранты дороги Смольный мошенничество прокуратура общество ремонт проверка статистика жкх москва футбол недвижимость деньги нарушения Роспотребнадзор задержание мчс Госдума колпино жильё город выборг самолет такси ска росгвардия снег реконструкция александр дрозденко приставы память авито подросток

Новости дня

Город

Смольный изменит порядок выплат денежного вознаграждения губернатору

Новости

Водителей Петербурга и Ленобласти предупредили о гололедице и снеге

Новости

Судебные приставы помогли задержать подозреваемого в серии краж

Новости

Белый список сайтов пополнился медиаресурсами и транспортными приложениями

Город

С 2026 года прожиточный минимум в Петербурге вырастет на 6,8%

Новости

Разумишкин провел семинар по борьбе с незаконными перепланировками

Ленинградская область

Примерно 50 тысяч человек остались без водоснабжения в Волхове

Новости

Минстрой создаст домовые чаты в мессенджере MAX до конца года

Новости

В Ленобласти реконструируют 31 стадион по соглашению с РФС

Новости

В Петербурге состоялось второе заседание Экспертного клуба Петербурга.Молодёжь

Культура

Фридрихсгамские и Равелинные ворота восстановят к декабрю

Новости

Роспотребнадзор помог взыскать с мебельной компании 90 тысяч рублей

Общество

Новый подкаст Авито ответит на самые острые вопросы предпринимателей

Ленинградская область

Прокуратура добилась ремонта автомобильной дороги в Мурино

Новости

Во вторник движение по трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста

Ленинградская область

В Кингисеппе реконструировали свыше два километра водопроводных сетей

Новости

В Ленобласти задержали десять нарушителей миграционного законодательства

Город

Компания «Спектрофлэш» из Петербурга расширяет присутствие на рынках стран СНГ

Новости

Женщина пострадала при пожаре в квартире на улице Добровольцев

Город

ФНПР оспорит изъятие зданий Университета профсоюзов в Петербурге

Город

Синоптик Колесов предупредил о возможном выпадении мокрого снега в пятницу

Новости

В Петербурге запустили цветовую индикацию загруженности парковочных зон

Ленинградская область

За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 469 ДТП

Вне СПб

Бобров представил модернизированную парковочную структуру в Восточном Измайлове

Ленинградская область

Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы Приозерского района

Новости

Адвокаты намерены оспорить восьмилетний приговор рэперу Obe 1 Kanobe

Новости

Больше 92 тонн пищевой продукции изъято из оборота в Петербурге и Ленобласти

Новости

Подросток помог мошенникам обмануть петербуржца на 7,3 млн рублей

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb