В Петербурге стартовала программу ранней диагностики диабета первого типа

В Санкт-Петербурге запустили программу по раннему выявлению предрасположенности к диабету первого типа.

Главный диабетолог городского Комитета по здравоохранению Северной столицы Анна Лискер в беседе с «Петербургским дневником» сообщила о внедрении программы, направленной на обнаружение доклинических стадий аутоиммунной патологии. Особое внимание врачи уделят лицам с отягощенной наследственностью, имеющим близких родственников с диагностированным диабетом первого типа. Таким пациентам доступно бесплатное исследование крови на наличие специфических антител, даже при отсутствии клинических симптомов заболевания.

Выявление двух или более типов диабетических антител свидетельствует о высокой вероятности развития заболевания в течение последующих пяти лет. Своевременная диагностика позволяет подготовиться к возможному началу болезни, пройти необходимое обучение и медицинское сопровождение.

Отметим, в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 243 тысяч пациентов с диабетом. На диспансерном наблюдении состоят около 210,1 тысячи человек. Среди них 15 тысяч взрослых и 2,6 тысячи детей страдают диабетом первого типа, тогда как 195 тысяч человек имеют диабет второго типа.