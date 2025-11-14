Водителей Петербурга и Ленобласти предупредили о гололедице и снеге

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут осадки в виде снега и мокрого снега с образованием гололедицы на дорогах.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на территории Петербурга и Ленобласти. На территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также образование гололедицы на дорогах.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, 15 ноября в городе ожидается облачная погода с кратковременными осадками преимущественно в виде мокрого снега.

Температурный режим составит от 0 до -2 градусов ночью и от 0 до +2 градусов днем. На следующий день произойдет усиление юго-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду в отдельных районах Ленобласти.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский призвал водителей выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия.

В дорожном ведомстве добавили, что после осадков 15 ноября высота свежевыпавшего снега может достигать восьми сантиметр. Для обеспечения бесперебойного движения зимой на федеральных трассах региона будет задействовано 401 единица дорожной техники, включая комбинированные дорожные машины, автогрейдеры и снегоочистители.