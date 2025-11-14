Смольный изменит порядок выплат денежного вознаграждения губернатору

Администрация Санкт-Петербурга подготовила проект поправок в закон, регулирующий порядок выплаты денежного вознаграждения губернатору города.
Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на официальном портале Смольного. Согласно тексту законопроекта, денежное вознаграждение главы Северной столицы будет состоять из трех частей: ежемесячного оклада, ежемесячных и ежеквартальных премий.
Из новой редакции исключены дополнительные выплаты, которые предусмотрены действующим законодательством — за работу с государственной тайной и особые условия труда.
Согласно проекту документа, выплата вознаграждения губернатору Санкт-Петербурга будет осуществляться в размере и порядке, установленных указом президента РФ.
Отметим, что в апреле 2025 года Владимир Путин подписал указ, который приравнял размер содержания глав регионов к заработной плате вице-премьеров правительства России. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.