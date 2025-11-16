Двое госпитализированы после стрельбы в квартире Красногвардейского района

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент со стрельбой в жилой квартире.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вызов поступил в полицию 15 ноября около часа ночи. Хозяин квартиры сообщил о проникновении неизвестного, однако проверка показала иную картину происшествия.

Так, 41-летний владелец жилья распивал алкогольные напитки с гостем аналогичного возраста. Между мужчинами возник конфликт, переросший в физическое противостояние. В ходе драки хозяин применил травматический пистолет.

Гость с огнестрельным ранением шеи и повреждениями ребер был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как тяжелое, что требует интенсивного лечения.

Владелец квартиры также получил повреждения и был госпитализирован. Медики диагностировали у него травму головы, повреждение пальца и перелом стопы.

Правоохранители изъяли травматический пистолет, патроны и стреляную гильзу. Возбуждены уголовные дела по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.