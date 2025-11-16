Любимым блюдом Булановой стал острый говяжий «Доширак»

Певица Татьяна Буланова рассказала о своих кулинарных предпочтениях, признавшись в любви к лапше быстрого приготовления.

Как сообщает NEWS.ru, артистка заявила, что почти не занимается готовкой дома. Во время праздника «Радио Шансон» Буланова объяснила, что у артистов часто не хватает времени на бытовые дела.

Певица рассказала, что ее любимым блюдом является острый говяжий «Доширак». Буланова подчеркнула, что предпочитает острую пищу, но напряженный гастрольный график не оставляет возможности для кулинарных экспериментов.

Ранее стало известно, что Татьяна Буланова полностью прекратила ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге, закрыв заведение, которое работало несколько лет. Певица объяснила это решение чрезмерной загруженностью гастрольным графиком и невозможностью уделять достаточно внимания предпринимательской деятельности.