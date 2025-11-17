Понедельник, 17 ноября 2025
Санкт-Петербург
Новости

Автомобилисты стали меньше парковаться в центре Петербурга

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги работы дифференцированного тарифа в зоне платной парковки.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с момента ввода новой системы заметно снизилось количество припаркованных автомобилей. Также уменьшилось число транзакций в Центральном районе.

За месяц до изменений там было совершено 4,4 млн транзакций, а после введения нового тарифа — 3,3 млн. Это означает снижение на 25%. Также на 18% сократилось число фотофактов, зафиксированных мобильными комплексами.

Количество нарушений порядка оплаты уменьшилось более чем на 30%. До нововведения зафиксировано 66 900 случаев размещения без оплаты, после — 46 490.

Дифференцированный тариф действует в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 15 октября. Парковочное пространство разделено на 643 зоны с разной стоимостью стоянки.

Цена часа парковки составляет 100, 200, 280 и 360 рублей в зависимости от зоны. По прогнозам, это позволит сократить время вечернего часа-пика на 10-15%.

Новости

«Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла Всероссийская лизинговая конференция «Лизинг зовёт! 2025», которая собрала на одной площадке представителей ведущих лизинговых компаний, профильных ассоциаций, деловых объединений и органов государственной власти. В повестке – уже привычные для отрасли, но при этом не теряющие остроты темы: импортозамещение и работа с поставками, цифровизация лизинговых процессов, совершенствование государственных мер поддержки, повышение требований к прозрачности, а также наиболее уязвимый для рынка блок – подготовка и удержание квалифицированных кадров.Для российского лизингового сектора 2025 год проходит под знаком перестройки операционных моделей. После нескольких лет адаптации к меняющейся структуре поставок и к ограниченному доступу к отдельным видам техники и оборудования компании выходят на этап, когда рост уже нельзя обеспечивать только экстенсивно за счет региональной экспансии или...
Общество

ЖК «Юнтолово» признали лучшей новостройкой комфорт-класса

Жилой комплекс «Юнтолово» был назван лучшим в сегменте комфорт-класса по итогам трех кварталов 2025 года. Это следует из результатов исследования, проведенного Единым ресурсом застройщиков. Реализуемый компанией «Главстрой Санкт-Петербург» проект также вошел в число десяти наиболее значимых новостроек города в общем зачете.Формирование профессионального рейтинга осуществляется на основе комплексного анализа более ста показателей. Эксперты учитывают уровень качества жизни в жилом комплексе и принципы работы девелопера. Важными оценочными факторами являются степень благоустройства прилегающих территорий, развитость транспортной доступности, наличие социальных и коммерческих объектов, а также деловая репутация компании-застройщика и ее успехи в профессиональной премии «ТОП ЖК».Признание «Юнтолово» получило не только от экспертов, но и от будущих жителей. По результатам открытого интернет-голосования на портале «Я Покупаю», проходившего с августа по октябрь 2025 года, жилой...
