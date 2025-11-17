Автомобилисты стали меньше парковаться в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги работы дифференцированного тарифа в зоне платной парковки.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с момента ввода новой системы заметно снизилось количество припаркованных автомобилей. Также уменьшилось число транзакций в Центральном районе.

За месяц до изменений там было совершено 4,4 млн транзакций, а после введения нового тарифа — 3,3 млн. Это означает снижение на 25%. Также на 18% сократилось число фотофактов, зафиксированных мобильными комплексами.

Количество нарушений порядка оплаты уменьшилось более чем на 30%. До нововведения зафиксировано 66 900 случаев размещения без оплаты, после — 46 490.

Дифференцированный тариф действует в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 15 октября. Парковочное пространство разделено на 643 зоны с разной стоимостью стоянки.

Цена часа парковки составляет 100, 200, 280 и 360 рублей в зависимости от зоны. По прогнозам, это позволит сократить время вечернего часа-пика на 10-15%.