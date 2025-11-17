Ленобласть подготовила технику и персонал к зимнему сезону

Ленинградская область завершила подготовку к зимнему периоду, мобилизовав значительные технические и человеческие ресурсы.

Как сообщает Снежный штаб Ленобласти, губернатор Александр Дрозденко отметил начало минусовых температур в регионе. Для обеспечения бесперебойной работы задействовано 1648 единиц техники и 3264 сотрудника на муниципальных территориях.

На региональных дорогах эксплуатируется 656 единиц спецтехники при 1498 работниках. Подготовлены необходимые запасы противогололедных материалов для обработки дорожного покрытия.

Дорожные службы уже провели уборку первого снега, выпавшего в субботу. Все системы региона функционируют в штатном режиме для оперативного реагирования на погодные изменения.

В «Ленавтодоре» организована круглосуточная диспетчерская служба для оперативного реагирования на проблемы. Жители могут сообщать о сложных участках по специальному телефонному номеру.