Владимир Путин наградил многодетную мать из Ленобласти

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Всеволожского района Ленинградской области. Высокой награды удостоена Ирина Махова, воспитывающая 11 детей.
Глава государства подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня», которое вручают за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. Ирина Махова работает педагогом по образованию.
В семье Маховых растут 11 детей, причем старшие уже завершили обучение в высших учебных заведениях и начали профессиональную деятельность. Младшие дети продолжают обучение в образовательных учреждениях.
Супруг Ирины Маховой работает тренером по акробатике. Семья переехала в Ленинградскую область из Хабаровского края в 2018 году и проживает в Колтушском поселении. По выходным дням все члены семьи традиционно собираются в родительском доме для общения, обмена новостями и обсуждения планов.