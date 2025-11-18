Юрий Куклачев опроверг слухи о завершении карьеры

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев опроверг информацию о завершении своей карьеры. Он сообщил о подготовке нового шоу с кошками и предстоящих гастролях в Сибирь.

Куклачев назвал недостоверной информацию о завершении своей профессиональной деятельности. Артист сообщил о продолжении работы над новой масштабной программой с участием кошек. В ближайшее время он планирует отправиться на гастроли в Сибирь со спектаклем «Самый добрый клоун».

Ранее некоторые издания распространили сообщения о возможном завершении карьеры артиста по состоянию здоровья. Куклачев пояснил, что полностью восстановился после перенесенного заболевания и возобновил выступления. В апреле текущего года во время представления артисту стало плохо, потребовалась госпитализация и оперативное вмешательство.

Отметим, что Куклачев является создателем и руководителем уникального Театра кошек. За свою работу он был удостоен многочисленных наград, включая Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира».