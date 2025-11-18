Представители «Столото» рассказали о причинах удаление поста с Ларисой Долиной

Компания «Столото» удалила публикацию с упоминанием Ларисы Долиной из своего Telegram-канала.

Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» удалил публикацию с упоминанием народной артистки Ларисы Долиной из официального Telegram-канала. Причиной удаления стала массовая атака ботов на данный пост.

Представители компании пояснили, что публикация была посвящена участию Долиной в телевизионной программе «У нас выигрывают!». Обсуждение этой темы сохранилось в чате Telegram-канала «Столото».

Также в компании уточнили, что Лариса Долина не является лицом «Жилищной лотереи». Артистка приняла участие в выпуске программы как приглашенная звезда.