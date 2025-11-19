Адаптивные светофоры в Петербурге ускоряют автобусы и трамваи

В Санкт-Петербурге реализуют комплексную программу ускорения общественного транспорта через интеллектуальную систему светофорного регулирования. Приоритет автобусам и трамваям обеспечивают специальные алгоритмы, учитывающие пассажиропоток и маршрутную сеть.

По словам ведущего специалиста СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Дмитрия Попова, в городе формируют комплексный подход к управлению транспортными потоками. Этот подход объединит различные инструменты контроля и позволит оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки.

Данная система сможет оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки, перенастраивать движение в случае аварий или непогоды, синхронизироваться с графиком движения поездов и даже учитывать метеорологические условия. Планируется, что полная интеграция автоматизированных систем завершится к 2035 году.

В беседе с КП-Петербург Попов добавил, что на данный момент в городе работает централизованная сеть светофоров, позволяющая инженерам удаленно управлять оборудованием. Часть устройств функционирует в адаптивном режиме, автоматически подстраивая продолжительность фаз под интенсивность движения. Система определяет приближение автобусов и корректирует работу светофоров для их беспрепятственного проезда.

Также в ведомстве планируют интеграцию светофоров с системами учета пассажиров, что позволит выстраивать приоритетность проезда в зависимости от фактической наполняемости салонов. Уникальная разработка для трамвая «Чижик» уже демонстрирует эффективность, управляя 22 фазами светофоров без ущерба для другого транспорта.

Координированное управление формирует «зеленую волну» на основных магистралях, включая Невский и Суворовский проспекты.