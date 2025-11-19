Леса Ленобласти очистили от двух тысяч кубометров отходов

Из лесов Выборгского, Всеволожского и Кингисеппского районов вывезли более двух тысяч кубометров мусора.

Представители Комитета по природным ресурсам региона совместно с «Ленобллесом» организовал работы по расчистке лесных территорий от незаконных скоплений отходов.

После завершения уборки на расчищенных участках планируют провести восстановительные мероприятия, которые включают замену поврежденного грунта на сертифицированный плодородный слой почвы, сообщает «Невский проспект».

В Комитете напомнили об административной ответственности за загрязнение лесов. Для граждан штрафы составляют от 2 до 3,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Размер штрафов увеличивается в случаях использования грузового транспорта для выгрузки отходов на лесные территории.