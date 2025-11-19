Гарри предложил принцессе Евгении уехать из Британии на фоне скандала с Эндрю

Принц Гарри и Меган Маркл предложили принцессе Евгении временно переехать в США на фоне продолжающегося скандала с ее отцом принцем Эндрю. Герцог Сассекский обеспокоен эмоциональным состоянием кузины.

Эксперты по королевской семье в беседе с The Mirror сообщили, что Гарри поддерживает решение о лишении Эндрю королевских титулов, но проявляет сочувствие к своей кузине. Герцог Сассекский и его супруга предложили Евгении и ее мужу Джеку Бруксбэнку посетить их в Калифорнии. По данным инсайдеров, пара надеется, что визит поможет принцессе отдохнуть от напряженной обстановки в Великобритании.

Отмечается, что Гарри и Евгения сохраняют близкие отношения с детства. Принцесса и ее супруг были среди немногих членов королевской семьи, кто посещал Сассекских в их калифорнийском доме в Монтесито в 2022 году. Также известно, что именно Евгения и Джек помогали сохранять роман Гарри и Меган в тайне на ранних этапах отношений.

В настоящее время дата возможного визита не определена, но стороны договорились о принципиальной возможности поездки. Источники подчеркивают, что Гарри особенно заинтересован в воссоединении с кузиной, поскольку скучает по общению с британскими родственниками.

При этом король Чарльз и принц Уильям сохраняют теплые отношения с принцессами Беатрис и Евгенией, несмотря на скандал с их родителями.