Бобров объявил о формировании резерва для контрольных органов

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Бобров представил стратегию формирования кадрового потенциала для системы городского контроля через интеграцию с ведущими столичными университетами.

Ключевым элементом программы стало соглашение с Государственным университетом по землеустройству, предусматривающее глубокую практическую подготовку будущих специалистов в области земельно-имущественных отношений.

В рамках партнерства студенты ГУЗа получат доступ к стажировкам в оперативных подразделениях инспекции, возможность участия в реальных городских проектах и освоения современных инструментов контроля. Ранее ведомство успешно апробировало формат взаимодействия с академической средой в ходе карьерной ярмарки в Тимирязевской академии, где представило студентам перспективы работы в проекте.

По словам начальника ГИН Москвы Боброва, «Соглашение предусматривает организацию практик и стажировок студентов ГУЗа в различных подразделениях инспекции, что позволит будущим специалистам принять непосредственное участие в городских проектах и познакомиться с современными инструментами, задействованными в работе контролеров».

Заместитель начальника инспекции Николай Алилуев подчеркнул, что такая системная работа создает надежную основу для подготовки высококвалифицированных кадров и укрепления партнерства между контролирующими органами и образовательными учреждениями столицы.

