Почему петербуржцы читают молодёжную прозу?

Петербург, город с богатейшей литературной традицией, всё активнее открывает для себя мир молодёжной прозы (Young Adult). Эта литература давно перестала быть нишевым увлечением подростков и прочно вошла в читательский обиход горожан всех возрастов. В чём же секрет её популярности в культурной столице?

Больше, чем подростковый жанр: эволюция Young Adult

Термин Young Adult имеет давнюю историю. Ещё в 1802 году писательница Сара Триммер использовала его для обозначения читателей приключенческих романов и историй о взрослении. Сегодня молодёжная проза часто упрощённо приравнивают к литературе для подростков, но это неверное мнение. Согласно данным экспертов, 44% читателей молодёжной прозы – люди старше 30 лет. Неудивительно, что в последние годы молодёжная проза не выходит из моды, а становится её законодателем. А такие авторы как Анна Джейн, Лия Арден и многие другие прочно обосновались в списках самых продаваемых.

Формула успеха: поддержка, эскапизм и взросление

Главная причина популярности жанра – его глубокая эмоциональная составляющая.

Эмоциональная поддержка и узнавание. Молодые люди, да и многие взрослые, ищут в книгах отражение собственных переживаний. Герои молодёжной прозы переживают те же кризисы, что и читатель, давая чувство общности и понимания.

«Мы видим, что в наших магазинах молодёжную литературу покупают люди всех возрастов. Книги затрагивают темы, близкие каждому: любовь, дружбу, поиск себя, преодоление трудностей. Они легко читаются и способны увлечь даже тех, кому сложно найти “свою” книгу. В целом, молодёжная проза является мощным культурным и социальным явлением. Сейчас издательства даже классические произведения стилизуют под Young Adult, чтобы заинтересовать классикой молодых читателей», — комментирует Татьяна Щербина, бренд-директор сети книжных магазинов «Буквоед».

Тренд года: ностальгия по нулевым

2025-й охватила мода на нулевые, и книжный рынок ловит эту волну. Легендарной саге «Сумерки» – 20 лет! По этому случаю вышло новое красочное издание, а в петербургском метро запустили крутую книжную рекламную кампанию в духе саги. Ностальгия покорила не только тех, кто вырос на этой истории, но и новое поколение. Итог: продажи «Сумерек» в Петербурге взлетели в два раза, согласно данным «Буквоеда».

Ноябрь – идеальное время для чтения молодёжной прозы, которая спасает от осенней хандры.

Топ-5 Young Adult прозы по мнению читателей сети «Буквоед» в ноябре: