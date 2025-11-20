Свыше 1,8 млрд рублей направят на ремонт теплосетей в Ленобласти

Ленинградская область направит свыше 1,8 млрд рублей на субсидии для ремонта котельных и тепловых сетей в 2025 году.
Прием заявок от муниципальных образований начался в регионе. Муниципалитеты могут подавать документы на получение финансирования до девятого декабря включительно согласно установленному графику.
Выделенные бюджетные средства позволят провести капитальный ремонт объектов теплоснабжения в различных населенных пунктах. Проекты, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут реализованы в течение трех лет согласно дорожной карте мероприятий.
Стоит отметить, что первые работы на объектах тепловой инфраструктуры запланированы на весну 2026 года. Также сообщается, что мероприятия осуществляются в рамках государственной программы обеспечения надежной работы коммунального хозяйства до 2028 года.