Водитель эвакуатора сбил насмерть ребенка в Ломоносовском районе

Полиция задержала водителя эвакуатора, насмерть сбившего 11-летнего ребенка в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области. Происшествие случилось вечером 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 54-летний водитель, управляя эвакуатором, совершил наезд на мальчика, находившегося на тротуаре возле дома. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся с места аварии, проявив полное пренебрежение к правилам поведения при ДТП.

Нарушитель был задержан сотрудниками полиции спустя час после совершения преступления. Расследование установило, что задержанный ранее 39 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, что свидетельствует о систематическом пренебрежении ПДД.

По факту смертельного наезда возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения». Водитель задержан в установленном порядке на двое суток для проведения необходимых следственных действий и избрания меры пресечения.