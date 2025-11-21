Колесов предупредил о циклонах со снегом в Петербурге

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о сохранении хмурой погоды в регионе с перспективой кратковременного прояснения.

По написал синоптик в своем Telegram-канале, температурный режим останется близким к нулевой отметке в течение предстоящих дней и на следующей неделе. В субботу продолжится выпадение осадков в виде снега и мокрого снега с временными перерывами.

По его словам, в воскресенье ожидается приближение циклона через Финляндию с усилением юго-западного ветра до 15 метров в секунду в прибрежных районах. Это вызовет повышение уровня воды в Неве до одного метра, что соответствует стандартной для таких процессов ситуации.

Как отметил Колесов, циклон принесет потепление до трех градусов тепла днем после холодной ночи с гололедными явлениями. Осадки перейдут в дождь и морось при повышении температуры. В понедельник новый атмосферный вихрь принесет интенсивные снегопады на территорию области.