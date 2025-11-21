Петербург вечером в пятницу встал в восьмибалльных пробках

Вечером 21 ноября Санкт-Петербург столкнулся с серьезными пробками, достигшими восемь баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», необычно высокая загруженность дорог была зафиксирована уже в 17:30. Для вечернего времени пятницы этот показатель оказался на один балл выше обычного значения. Особенно сложная ситуация сложилась в центральных и южных районах города.

На Софийской улице образовалась пробка протяженностью 4,9 километра, а на Московском шоссе заторы растянулись на семь километров в обе стороны. Кольцевая автодорога оказалась перегружена на участке от ЗСД до М-11 и далее до Обухово.

Значительные затруднения движения наблюдались на ЗСД от Васильевского острова к Богатырскому проспекту, где пробка составила почти семь километров. В центральной части города сложная ситуация сложилась на Невском проспекте, Садовой улице и Литейном проспекте.