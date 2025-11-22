Новые правила трудоустройства курьеров-мигрантов вступили в силу

В Санкт-Петербурге начали действовать новые правила трудоустройства для курьеров-мигрантов. Регулирование может повлиять на стоимость и сроки доставки товаров.

С 22 ноября в Петербурге введены ограничения на работу мигрантов в сфере курьерских услуг. Соответствующее постановление было подписано губернатором губернатором Северной столицы в августе, после чего бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для адаптации к новым требованиям.

Представители компании «Яндекс» сообщили 78.ру, что их партнеры использовали этот период для изменения кадровой политики и уведомления исполнителей об изменяющихся условиях. Сотрудники, которые больше не могут работать курьерами по новым правилам, могут перейти на другие должности в службах доставки. Например, они могут стать сборщиками заказов или кладовщиками.

Набор новых курьеров продолжается, однако введенные ограничения усложняют поиск сотрудников в условиях их нехватки. Сервисы «Яндекса» стараются решить кадровую проблему с помощью технологий: оптимизируют маршруты и повышают эффективность работы.

По прогнозам компании, растущий спрос на доставку при одновременном сокращении числа курьеров может привести к негативным последствиям для клиентов. Также возможно повышение цен и увеличение времени доставки.