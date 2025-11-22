На Васильевском острове открылся интерактивный музей истории

В Санкт-Петербурге открылся музей-макет «Эпохи», где представлена детально воссозданная миниатюра Древнего Египта с интерактивными элементами.

На стрелке Васильевского острова в Северной столице начал работу музей-макет «Эпохи». Пространство расположено на Университетской набережной и предлагает посетителям интерактивное знакомство с историей Древнего мира.

Центральным элементом экспозиции стала детально воссозданная миниатюра Древнего Египта. Песчаные улицы, базары, пирамиды и гробницы представлены с использованием тактильных и звуковых эффектов. Макет объединяет тысячи элементов с цифровыми технологиями.

Параллельно в музее функционирует временная выставка «Переплетение времен», демонстрирующая работы художников из Москвы и Петербурга. Проект исследует взаимовлияние античного наследия и современных художественных практик, проводя параллели между мифологией древних цивилизаций и актуальным искусством.

В планах музея открытие детского центра с интерактивными занятиями и лектория для проведения встреч с специалистами в области истории и археологии.