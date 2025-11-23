Полиция предупредила автомобилистов о мошеннических схемах с полисами ОСАГО

Представители МВД предупредили о распространении мошеннических схем с продажей недействительных полисов ОСАГО. Злоумышленники оформляют поддельные страховые документы, не передавая деньги в компании.

Как пояснили в пресс-центре ведомства, мошенники заполняют бланки и принимают оплату от клиентов, однако полисы не регистрируются в официальной базе. Владелец транспортного средства получает внешне корректный документ, который при наступлении страхового случая признается недействительным.

При этом Верховный суд занимает позицию защиты добросовестных автовладельцев, обязывая страховые компании осуществлять выплаты при отсутствии осведомленности клиента о мошенничестве.

Правоохранители отмечают, что большая часть поддельных полисов изготавливается за рубежом с использованием реальных номеров и фальсифицированных реквизитов.