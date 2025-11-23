За сутки спасатели ликвидировали десять пожаров в Ленобласти

Спасательные подразделения Ленинградской области совершили 13 выездов за последние сутки.

В течение 24 часов сотрудникам МЧС удалось ликвидировать десять очагов возгорания и три дорожно-транспортных происшествия.

Для локализации пожаров были задействованы 83 сотрудника аварийно-спасательных формирований и 20 единиц спецтехники. При устранении последствий дорожных аварий были задействованы 12 специалистов и три автомобиля. Спасатели эвакуировали двух человек из зон повышенной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Специалисты рекомендуют владельцам частных домов поддерживать в исправном состоянии отопительные печи и дымоходы. По словам экспертов, регулярная очистка этого оборудования считается необходимой мерой противопожарной безопасности.