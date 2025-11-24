В Ленобласти задержан 38-летний мужчина с 365 граммами наркотиков

Транспортные полицейские изъяли 365 граммов наркотических средств в Лужском районе Ленинградской области.

Как сообщает allnw.ru, операция проводилась в рамках мероприятия «Чистое поколение – 2025». Правоохранители задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

При обследовании жилища и хозяйственных построек возле железнодорожной станции Низовская были обнаружены пакеты с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством, а его общий вес составляет 365 граммов.

По факту обнаружения наркотиков возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.

Отметим, что по этой статье за чертой города регулярно возбуждаются уголовные дела.